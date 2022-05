Marie WOLFF

Actuellement en poste au sein du groupe Barilla Harrys France, je suis responsable du Trade Marketing sur la marque Harrys. Je suis en charge de la stratégie et du déploiement des plans promotionnel et Trade Marketing ainsi que de la démarche merchandising dans les enseignes de l'agroalimentaire. Auparavant au sein des Jeux Ravensburger, j’ai travaillé sur les missions de Chef de produit, de responsable Promotion et Trade Marketing et responsable du service Category Management. Diplomée de l’EM Lyon, j'ai travaillé en marketing au sein du groupe Danone avant d'évoluer vers le marketing international au sein du groupe L'Oréal puis vers des responsabilités de Chef de Produit en grande consommation au sein du groupe Ravensburger. Dans mes différentes missions, j’ai mené des projets de marketing développement et opérationnel et j’ai notamment participé à la gestion des plans marketing et au lancement de Casting Crème Gloss de L’Oréal, Prix d’Excellence de la Beauté 2006, ainsi qu’aux plans de lancement de soutien promotionnel et merchandising des nouveautés dans les circuits de grande disctribution et de distributeurs spécialisés.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Management de projet

Trade marketing

Promotion des ventes

Gestion budgétaire

Marketing d'équipe