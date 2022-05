Marie WUITHIER

Mon objectif professionnel est de participer à l’atténuation des impacts indésirables de l'homme sur son environnement pour un développement "durable". Grâce à mes études en Sciences et Technologies de l'eau, je travaille actuellement dans le but de limiter les rejets en eaux usées dégradant les milieux naturels récepteurs. Je m'intéresse aussi au domaine de l'eau potable, où il est essentiel d'être économe et d'obtenir de meilleurs rendements en évitant les fuites. Globalement l'aménagement, l'environnement et l'eau sont les secteurs qui m'attirent.



Mes compétences :

Eau usées

Eaux pluviales

Hydrologie

Hydraulique

Eau potable