Marie-Xavière WAUQUIEZ

LPA2D a vocation à accompagner les collectivités locales au quotidien et leur permettre d'intégrer leurs exigences relatives au développement durable dans leurs projets et politiques, aussi bien internes qu'externes.



Ingénieur diplômée en 1996, j'ai travaillé pendant 10 dans le domaine de la protection de l'environnement. En 2006, j'ai élargi mon champ d'action au développement durable dans sa globalité. J'ai ainsi occupé le poste de responsable Développement Durable chez Keolis. Après 4 années passionantes dont la dernière principalement consacrée à rédiger la partie Développement Durable dans les réponses aux appels d'offre, j'ai choisi de créer ma propre structure de conseil, LPA2D.

J'ai réalisé plusieurs missions pour des collectivités de taille moyenne, notamment l'élaboration et la rédaction de rapports de situation en matière de développement durable.



Actuellement, je procède à la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde pour la Ville d'Evreux.



J'ai également élaboré un partenariat avec le cabinet de conseils I Care Environnement pour accompagner les entreprises de transport de personnes à élaborer l'aspect "Energie-Carbone-Environnement" de leur projet d'entreprise. Cette mission a été réalisée pour la Régie Départementale de Transports d'Ille et Vilaine, Illevia.



Mes compétences :

Gestion de projet

Formation

Bilan carbone

Développement durable

Création d'entreprise