Emmanuelle WALINE

Après 3 ans d'audit chez Arthur Andersen, puis 4 ans de contrôle de gestion et direction financière dans une filiale de Vivendi, et enfin 3 ans en tant que contrôleur financier Europe au sein de Compass Group Holdings Plc,groupe leader mondial de restauration collective et commerciale coté à la City de Londres, j'ai rejoint Keolis, société sous LBO, au poste d'adjointe du directeur financier international puis d'adjointe du directeur M&A et partenariats et enfin de directrice de la gouvernance des projets de développement et des relations actionnaires.



Dynamique et volontaire, je possède de fortes compétences techniques, acquises chez Arthur Andersen et confirmées par le DECF en 2005, ainsi qu’une expérience opérationnelle et centrale grâce à mes fonctions au sein de Peaktime dans un environnement de PME et au sein de groupes multinationaux comme Compass Group ou Keolis.



Je souhaite poursuivre ma carrière dans le domaine des grands projets et de la finance d'entreprise à Londres où je viens de suivre mon conjoint. Mon aisance dans un univers multiculturel, mon intérêt pour les grands projets utiles aux citoyens, ainsi qu'une personnalité affirmée m'incitent à penser que je partage les impératifs du secteur des infrastructures et que j'ai les capacités et l'envie d'y réussir.



Mes compétences :

Consolidation

Contrôleur de gestion

contrôleur financier

Directeur Financier

financial controller

PPP

Reporting