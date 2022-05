Nathalie WALINE

10 ANS d'expérience en tant qu'Assistante commerciale je souhaite accéder à un poste de CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNEL dédié au monde du handicap. Forte d'une expérience de 6 années en TT, j'ai le goût du challenge, le sens du résultat et une capacité d'adaptation aisée, quelques soient les interlocuteurs.Organisée, ponctuelle, dynamique, j'étudie tout type de poste en corrélation avec mes compétences et les attentes de mon interlocuteur.Consciente de parfaire mes connaissances je suis prête à effectuer un stage d'insertion professionnelle afin de valider mon orientation.Mobile sur VIENNE et la région.



Mes compétences :

Backoffice

Evénementiel/

Techniques de vente