Valerie WALINE

Actuellement à la recherche d’emploi et jeune diplômée du Bac Professionnel secrétaire assistante médico-sociale, je souhaiterais vous présenter ma candidature en qualité de secrétaire médicale.



Formée à tous les aspects de la profession, je suis en mesure d’assurer l’accueil de votre patientèle et de prendre en charge l’ensemble des tâches administratives.

Organisée et à l’écoute, je maîtrise la terminologie médicale ainsi que l’outil informatique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel