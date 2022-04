Samia WALINE

De formation commerciale, j'ai beaucoup travaillé en tant qu'intérimaire pour de grands groupes internationaux et quelques pme où j'ai acquis une grande expérience de l'ADV et de la relation client. Ces différents postes m'ont aussi permis de développer mon sens de l'adaptabilité.

En 2012 j'ai décidé de faire une pause pour la naissance de mon enfant. Après un déménagement sur Nîmes pour suivre mon mari, je souhaite maintenant voir succéder une période professionnelle stable dans laquelle je pourrai apporter mes expériences et mon dynamisme dans une nouvelle société. Bilingue, communicante, j' apprécie le travail en équipe.





Mes compétences :

Service client

Sens du contact et de l'écoute

Dynamique rapide

Relations publiques