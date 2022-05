Marie-Yolande HOSSEINI

Je suis styliste et créatrice de mode spécialisée dans le luxe. Avec une expérience de nombreuses années dans la création sur mesure de robes de mariées et de soirée, j'ai lancé ma marque Marie-Yolande Style en 2012.



Je propose mes collections de créations haute couture à une clientèle exigeante, en sur mesure, ou aux boutiques de luxe en France ou à l'international. Mes collections inédites sont conçues dans des matières nobles et naturelles et sont entièrement fait main.



Ouverte à toute proposition de partenariat avec des marques de produits de luxe, je recherche des investisseurs intéressés par la promotion de la marque Marie-Yolande Style en France et à l'international, des acheteurs détaillants, ou des créateurs intéressés par un partenariat.



N'hésitez-pas à me contacter pour toute demande particulière!



Mes compétences :

Gestion de projet

Enseignement

Modélisme

Création

Accueil des clients

Organisation

Stylisme