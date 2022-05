Marie ZALEWSKI

Forte de 13 années d'expérience en tant que formatrice auprès d'un public migrant, je complète mon profil par mon titre de Conseillère en Insertion et en Développement Local. Curieuse, je recherche l'innovation et vise l'amélioration permanente. Mes qualités d'écoute, d'empathie et d'analyse me permettent d'accompagner au mieux un public en insertion socioprofessionnelle.



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Accompagnement à l'emploi

Ingénierie pédagogique

Animation de groupes

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel