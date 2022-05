Marie ZENG

Bonjour



Je suis une jeune femme de 25 ans je suis à la recherche d'un poste de technicienne de laboratoire dans la région de Haute Savoie. J’ai obtenu mon BTS bio analyse et contrôle en 2010. Grâce à l’étude des sciences technologies et bio-industrielles qui m’ont initiées dans le domaine de la qualité et la mise en place du système qualité en entreprise (démarches HACCP, BPF). J’ai ainsi pu acquérir des compétences pratiques et théoriques acquises en microbiologie, biochimie, Biologie, dans le but de garantir la salubrité et la qualité des produits.

Je suis consciente des objectifs et les attentes d'une technicienne à savoir que chaque tâche, suivre un protocole établi par le responsable du laboratoire. De même, chaque expérience fait l'objet d'un rapport très précis, consigné dans un cahier, gérer l'arrivée des matières premières, jusqu'au conditionnement ou de leur utilisation.



Domaines recherchés: Pharmaceutique, agroalimentaire ou biologie médicale ( sans certificat de prélèvement)



cordialement



Mes compétences :

Informatique

Biochimie

Procédés industriels

Microbiologie

Biologie cellulaire et moléculaire

Qualité