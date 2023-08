Marie-Zoé BELON-LAITINEN (BELON)

Très mobile et sachant m'adapter à toutes les situations, j'adore explorer de nouveaux terrains surtout s'ils sont vierges.



Mon bilinguisme en anglais et ma bonne connaissance de la langue finnoise m'a permis de beaucoup voyager, de travailler avec de nombreuses entreprises internationales et d'acquérir des expériences personnelles et professionnelles diverses et très enrichissantes.



Actuellement conseiller experimenté auprès de la mission économique de Finlande, j'ai ouvert la première antenne sur les chantiers navals de St Nazaire. J'y apporte, avec l'aide de mon équipe Finlandaise mon soutien aux entreprises finlandaises qui ont travaillé sur les chantiers de Turku, Rauma et Helsinki afin qu'ils puissent travailler aux côtés de Français sur les prochains paquebots à construire.



Apporteur d'affaires, je n'hésite pas à élargir mon réseau, n'hésitez pas à me confier votre projet pourvu qu'il soit dirigé vers l'export.



Mes compétences :

Management de projets sur chantier naval

Services BtoB

Conseil aux entreprises

Négociation commerciale internationale

Organisation d'évènements

Commerce international

Marketing

Développement durable

Motivation

Management

Innovation