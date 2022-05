Nathalie THOMAS

- de juillet 2012 à actuellement:

Consultante SEPA filière Systèmes Interbancaires chez BNP Paribas

Chef de projet Optimisation de la filière SCT (End-date)

Chef de projet de l'outil de Suivi des Flux SCT

En charge des releases de la plate-forme interbancaire SEPA





- de janvier 2011 à juillet 2012:

Consultante au marketing LCL sur l'offre certificat (RGS et Swift);

Responsable MOA du pilotage de l'alignement du calendrier CORE sur celui de TARGET 2 pour l'ensemble des applications LCL;

Assistance en MOA sur la montée en charge de l'enrôlement des clients EBICS et évolutions EBICS;

Projet de Plate-forme d'acquisition télématique du Groupe CA: représentante MOA LCL des groupes de travail pour la rédaction du cahier des charges et l'envoi du RFP.



- Responsable de projets SEPA (systèmes d'échange) en MOA chez BNP paribas de 2007 à 2010 sur les systèmes d'échanges, la déontologie et le rapprochement FORTIS Belgique;



- Consultante MOA à La Société Générale de 2006 à 2007 sur le projet de dématérialisation des virements;



- Consultante MOA et responsable de projets à la banque San Paolo puis Palatine de 1998 à 2007 en moyens de paiement.



Compétences en

- conduite de projets

- animation de réunions

- analyse de l'existant et expression du besoin

- organisation de workshop

- formation et insertion

- rédaction de guides opératoire ou utilisateur



Connaissance de:

- SEPA SCT et SDD, format Xml

- EBICS

- filtrage déontologique

- certificats/signature électronique

- systèmes de compensation

- messages Swift

- comptabilité



Outils et progiciels:

- Excel, word, quality center, visio, Xml Spy, TSO, GEODIT(Diamis), CIARC+(Sopra), station SAGE(EBICS), plateforme EBICS de TESSI, Safewatch(Side)..



Mes compétences :

Banque

Conduite de projets

MOA

EBICS

SEPA

Chef de projet