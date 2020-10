Yanelle AGOSSOU

Société de Conseil et d’expertise de nouvelle génération, le Groupe SOFT COMPANY a dès sa création en 1991 pris le parti de l’anticipation. Implanté en France et à l’étranger il compte aujourd’hui plus de 350 collaborateurs qui accompagnent les entreprises dans la mise en place, l’évolution et le maintien en conditions opérationnelles de leur système d’information.



Les acteurs majeurs du marché de la finance de marché (parmi lesquels figurent Société Générale, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, Natixis...) font chaque jour confiance au savoir faire du Groupe SOFT COMPANY pour optimiser la mise en œuvre de leurs technologies et les accompagner dans l'expression de leurs besoins métiers.



Soft Company a développé une offre OPER basée sur une expertise des produits financiers, du traitement des opérations de marchés, de la chaîne de process opérationnels front to back, et de la mise en place de progiciels marché comme SUMMIT, MUREX, SOPHIS.





Afin d’apporter à chaque projet, un service adapté à la problématique posée, Soft Company, accompagne les grandes entreprises dans le cadre de projets réalisés en Assistance Technique ou sous forme Forfaitaire avec engagement de résultat.

Quelle que soit l’approche retenue, le client Soft Company peut se reposer sur une démarche qualité reconnue et éprouvée dans le cadre de grands projets et grâce à laquelle chaque collaborateur apportera son retour d’expérience.