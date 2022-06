Marielle POMMIER

Elora est la référence Mode en ventes privées. Fort dun réseau de 1300 conseillères sur la France, la marque poursuit son développement aujourdhui en France et à linternational. Elora recherche des personnes motivées, dynamiques qui souhaitent se former aux métiers de la mode et de la vente. Possibilité dévoluer vers des postes de manager en fonction des compétences et du potentiel de développement.



Marielle.pommier72@orange.fr



Mes compétences :

Recrutement conseillères de mode

Développement dans le secteur de la vente

Management d'une équipe

Formation aux techniques de vente