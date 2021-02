Marielle VIDAL CAUSSARIEU

Docteur en pharmacie, j'ai complété ma formation par un DEA de génétique humaine. J'ai ensuite travaillé pendant 12 ans à l'OCP leader de la répartition pharmaceutique française. J'ai récemment repris un exercice officinal et assuré une mission pour BD-dispensing.

J'ai un profil polyvalent avec une expérience en recherche scientifique, des compétences commerciales en B to B et en B to C et enfin des connaissances en gestion. Je suis professionnelle, autonome et dynamique et dotée d'un bon relationnel.

J'ai pour projet de rejoindre, à terme, une entreprise à haut niveau scientifique.



Mes compétences :

Biotechnologies

Génétique

Pharmacien d'officine

Gestion commerciale

Pharmacien responsable (section C)