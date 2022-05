Sonia BEDDA

Diplômée Docteur en Pharmacie depuis février 2010, j'ai complété mon cursus par un mastère spécialisé "Management des Industries de Santé" à l'ESC de Toulouse.



Thèse : La Communication des médicaments anti-obésité.



Passionnée par la santé et les cosmétiques, j'ai choisi le domaine de la communication et du marketing pour le relationnel, la réalisation de projets diverses, la créativité et le travail d'équipe.



J'ai une expérience de 10 mois au sein des LABORATOIRES PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE en tant qu'ASSISTANTE MARKETING INSTITUTIONNEL pour les marques Galénic et Elancyl.



Réalisation d'un projet santé " Les Cosmétiques Biologiques passés à la loupe". Dossier accessible surArray

relayé dans la presse (La Dépêche du Midi Grand Sud, Ca m'intéresse), à la radio (radio campus FM) et sur Internet (blogs et forum).



Mes compétences :

Marketing

Management

Gestion de projet

Communication

Pharmacie