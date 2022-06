Mariem KHALES

Ingénieur diplômé en logistique et transport. Mon objectif est à présent d'intégrer la vie professionnelle en rejoignant une équipe au sein de laquelle je pourrais mettre à profit mon potentiel.



Mes compétences :

Entreposage

Microsoft Excel

Modélisation de processus

Contrôle et analyse des coûts

Tableau de bord

Système d'information

Système d'information décisionnelle

Base de données

Pilotage de la performance

Recherche Opérationnelle

Statistiques

Automatique

Automatisme

DRP

Logistique

5S

TRS

Manufacturing

Lean Six Sigma

Gestion de la production

Gestion de projet