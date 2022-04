Spécialiste en Gestion des Ressources Humaines opérationnel , RH- Value, intervient d’une manière spécifique, personnalisée et adaptée auprès des ses clients. Nous vous accompagnons dans votre évolution et dans la Gestion des Hommes sur tous les volets RH, lors d’une missions ciblées mais également dans le cadre d’un partenariat à long terme.





NOTRE DOMAINE D’EXPERTISE



Recrutement & Intégration;

Formation;

Gestion de carrière & Compétence;

Rémunération & paie;

Administration du personnel;

Mise en place & refonte des processus RH;

Accompagnement des évolutions organisationnelles;

SIRH.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines