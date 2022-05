Marignane ALAIN

“Ne prétendons pas que les choses changent, si nous continuons à faire la même chose. La crise est la meilleure bénédiction qui peut descendre sur les personnes et les pays, parce que la crise apporte des progrès. La créativité naît souvent de l’angoisse, comme le jour naît de la nuit obscure. Dans la crise naissent l’imagination, les découvertes et les grandes stratégies. Celui qui se surpasse à la crise, se dépasse à lui-même, sans être «dépassé».

Celui qui attribue à la crise ses échecs et ses pénuries, violente son propre talent et accepte plus les problèmes que les solutions. La véritable crise, c’est la crise de l’incompétence. L’inconvénient des personnes et des pays est la paresse pour chercher des sorties et des solutions.

Sans crise, il n’y a pas de défis, sans défi, la vie est une routine, une agonie lente.

Sans crise, il n’y a pas de mérites ? C’est dans la crise que surgit le meilleur de chacun d’entre-nous, parce que sans la crise, le vent est une simple haleine.

Parler de crise, c’est la promouvoir, et se taire dans la crise, c’est exalter le conformisme.

Au lieu de ceci, travaillons dur pour la dépasser.

Finissons-en une fois pour toute avec l’unique crise menaçante qui est la tragédie de ne pas vouloir combattre pour évoluer



