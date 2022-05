En qualité de manager, je responsabilise et fédère mes collaborateurs. Ma capacité d’adaptation et ma flexibilité face au changement comptent parmi mes compétences principales. Je souhaite participer à la construction et au développement d’une entreprise, grandir avec elle. Je voudrais être un acteur pour le développement de mon pays.



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Andragogie

Conseil immobilier

Communication

Gestion de projet

Journalisme