Marijo ROUQUETTE

Art-thérapeute comédienne, je travaille essentiellement auprès de personnes en situation de handicap avec l'outil artistique. Le plus souvent il s'agit du théâtre qui permet de travailler, par le jeu, le lien social, de développer la confiance et de stimuler l'expression.



Animatrice de formation pour sensibiliser le personnel soignant d'établissements pour personnes âgées dépendantes à l'importance de l'animation au sein de leur structure.



Consultante formatrice en ressources humaines, j'accompagne, en solo ou en duo avec ma partenaire Anne Lafarge, consultante formatrice, des groupes de salariés pour développer la dynamique collective, la coopération et la cohésion d'équipe

Nos outils d'animation et notre approche privilégient les méthodes actives basées sur l'expérientiel : le jeu inspiré du théâtre, en déplaçant le regard pour faciliter la prise de recul et les échanges ; l'analyse partagée, en décryptant les situations collectivement pour proposer des améliorations.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Théâtre

Édition

Management

Communication