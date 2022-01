Mireille Rouquette

J'aide les entrepreneurs et les TPE-PME de manière à communiquer sur leurs réseaux sociaux et le web de façon à créer du lien avec leurs prospects.



Vous êtes l'auteur incontesté du changement de ce monde. Comment allez-vous marquer celui-ci de votre empreinte ?

Afin de gagner votre place dans le grand méandre digital de cette communication effective, il va bien falloir vous positionner si vous voulez durer.



Vos prospects ont envie de voir, entendre et participer à une communication respectueuse de l'individu à part entière et dans sa globalité.

Connaître votre prospect, ce n'est qu'un pas, penchez-vous sur ses implications en tant que consommateur c'est la suite.

Etre attentif à ses préoccupations afin de poser un langage et des codes d'usage en adéquation avec lui est en amont la base d'une communication efficace.



Mais ce n'est pas tout. Il y a l'art, il reste la manière. Vos plateformes communicationnelles ont elles aussi leurs codes, avec certes des similitudes mais également leur unicité.

Sans compter que les outils à utiliser méritent des implications en matière de savoir-faire, de temps, de gestion et d'organisation.



Je suis sûre que la création d'Infographies, de photos, de vidéos pour illustrer vos diaporamas, vos stories et vos posts vous est familier.

Utilisez le storytelling pour initier un attachement auprès de vos prospects grâce à votre dextérité à utiliser le copywriting.

Faites que la communication digitale de vos plateformes social médias propulse votre marque en haut des objectifs que vous vous êtes fixés.

N'oubliez pas d'infuser quelques Campagnes d'Ads Management pour booster vos actions et propulser votre visibilité.



Vous allez faire que la notoriété de votre marque soit le fondement tangible de votre pérennité.











Mes compétences :

Copywriting, Storytelling, Marketing Digital, Création de contenu et communication digitale. Vidéo, photo

SEO (Référencement naturel)

Gestion de réseaux sociaux

CMS

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Indesign CS5

Graphisme

Web design

Illustration

Dessin

Html