Marika CUBY

Chargée de projets européens pour le compte du Fonds Social Européen France (FSE) durant 15 ans, j’ai élargi mon champ de compétences au développement durable via un Master 2 de management du développement durable (DD) et la qualité globale en entreprise au CNAM et un ouvrage précurseur sur le développement durable et le crowdfunding en 2013.



A cette occasion, j'ai appréhendé un large panorama des sources de financements pour les projets innovants, noué des contacts dans les secteurs de la finance solidaire, de l’ESS et du DD et acquis une expertise en matière de crowdfunding.



A l'Association Française des Fundraisers, j'ai diversifié mes connaissances en matière de collecte de fonds, avec une formation sur le marketing direct, la collecte digitale, le mécénat d'entreprise, les partenariats, les grands donateurs et le legs.



En 2014, j'ai réalisé une première expérience dans le secteur du développement durable au sein du secteur biodiversité de l'association Espaces, dans les Hauts de Seine. J'ai recherché des financements, développé des partenariats, participé à la promotion du chantier "Navigation douce" et lancé un projet d'agriculture en ville très innovant.



En 2015, j’ai accepté une nouvelle mission dans les fonds européens mais cette fois-ci à l’échelon départemental : au sein de la Mission Europe du Conseil départemental des Yvelines. J’ai expérimenté le travail en collectivité territoriale, participé à la mise en œuvre du FSE dans le 78 et approché d’autres fonds européens comme le FEADER, le FEDER et Life.



Aujourd'hui, après avoir lancé l'opération FSE de transition numérique des filières des métiers manuels chez les Compagnons du Devoir, je suis ouverte à de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Communication externe

Organisation d'évènements

Compétences rédactionnelles

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Gestion de la qualité

Animation de groupes

Connaissance environnement

Connaissance développement durable

Connaissance innovation

Recherche de financements

Gestion de projets européens

Connaissance des fonds structurels européens

Experte en crowdfunding

Rédaction, publications, édition print et web

Pilotage de projets

Réponse appels d'offres et appels à projets

Maîtrise redaction