En tant qu'ancienne cadre et actuellement animatrice en développement personnel, j'anime des stages et des formations telles que la formation ''Déployer sa vibration intérieure'', le stage ''Confiance en soi pour les femmes'' etc.

Je propose également un accompagnement en séances individuelles : libération des mémoires familiales, harmonisation énergétique, réparation à travers le touché...



Cet accompagnement est tout particulièrement indiqué pour celles et ceux qui sont déjà dans une démarche d'introspection comme :

- des prises de conscience fortes (réorientation professionnelle, relations conflictuelles etc.),

- des bouleversements de vie (licenciement, séparation, deuil etc.)

- des tensions physiques récurrentes.



L'accompagnement proposé libère des schémas répétitifs de fonctionnement.

Il permet de lever les freins à évoluer et d'accéder plus rapidement à une nouvelle dynamique de vie.



Plus d'information sur www.marika.dauvergne.fr