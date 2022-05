Marika DENIZE

Polyvalente et passionnée, je suis à la recherche de mon premier emploi en Ressources Humaines, forte de deux stages de longue durée. Si je m'intéresse aux missions de développement RH, plus particulièrement le recrutement, la formation ou les relations sociales, je cherche avant tout à rejoindre une équipe et m'investir dans les projets de demain. N'hésitez pas à me contacter !





Mes compétences :

Analyse stratégique

Communication interne

Relations sociales & syndicales

Formation RH

Recrutement

Droit du travail

Polyvalence

Connaissances juridiques

Ressources humaines

Formation