Marika DEPOORTERE

Autonome, rigoureuse, motivée et impliquée. Mon expérience dans le secrétariat et le goût du travail bien fait m'amènent à me surpasser.



Mon dynamisme et mon enthousiasme me poussent à aller toujours plus loin. Ma curiosité fait que j'apprécie le contact humain, à essayer de comprendre et à définir les besoins pour proposer les solutions les mieux adaptées.



Je recherche plus qu'une entreprise : un partenariat. Une véritable collaboration où les échanges de points de vue, et le travail en équipe sont essentiels à l'évolution du groupe.



Je souhaite intégrer une équipe où les relations humaines sont pré-dominantes,fondées sur le respect, la responsabilité, la rigueur, qui pour moi restent les qualités essentielles au vrai développement personnel ou de l'équipe.



Convaincue que le talent n'est pas forcément synonyme de grandes études, et que les expériences de vie professionnelle et personnelle sont tout aussi importantes, je souhaite m'investir dans une société qui saura miser et investir au besoin afin de me façonner à ses méthodes et techniques de travail.



Je fais preuve d'une grande capacité d'adaptation et je suis prête à m'impliquer.



Mes compétences :

Rigueur et organisation / très bon niveau d'orthog

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Logiciels PAO

Vidéoconférence

Brainstorming

Suite Google

Utilisation d'outils bureautiques

Techniques d'écriture rapide

Techniques de prise de notes

LibreOffice

Techniques de secrétariat

Prise de rendez-vous téléphoniques

Règles d'orthographe et de grammaire

Accueil physique et téléphonique

Modalités d'accueil

Méthodes de classement et d'archivage

Contrôle de factures

Travail collaboratif

Gestion agenda

Gestion du courrier

Autonomie

Travail en équipe

Réseaux sociaux

Facebook

Facturation

Mind Mapping

Normes rédactionnelles