Mes compétences :

Pédagogie

Polyvalence

Droit des contrats

Négociation et rédactions de contrats commerciaux

Recherche et veille juridique

Elaboration et animation de formations juridiques

Assurances - souscription des garanties et gestion

Droit des affaires

Anglais juridique opérationnel

Legal Documents

Commercial Law

Civil Law