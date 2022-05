Marika MAZZANTI

Artiste de scène multi-spécialiste : cirque, contorsion, chant, accordéon, auteure-compositrice.



Formée à l'université Paris III master 2 en 2004, elle s'engage sur la scène comme comédienne chanteuse (Avignon, Ciné 13, Théâtre Clavel). En 2006 le cirque devient son métier (Farfadais, Parc Astérix). Elle travaille dans le monde entier avec la contorsion sur cercle aérien.

La symbiose du cirque et de l'accordéon arrivent en 2011 avec le numéro "la Vie en l'air", avec son travail avec la cie Acta Fabula et la cie des Contraires.

2015, c'est la création de son solo de 30 minutes "A ta taille" , dès 4 ans.



Vidéo et images