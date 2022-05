Je dirige la chaîne de cinéma TCM en France et dans les Territoires Francophones, une chaîne éditée par Turner Broadcasting System et disponible sur Canalsat, le câble et l'ADSL. Je développe la stratégie éditoriale, programmation et antenne et je gère les aspects marketing, marketing on line et RP de la chaîne.



Mes compétences :

Communication

Médias

Nouveaux médias

Production

Programmation