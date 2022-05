Marike STIRNEMANN

● Opère dans un contexte international

● Collabore à la création, lancement et gestion du cycle de vie des produits

● Participe à la mise en place des outils marketing et commerciaux

● Analyse et réponds aux besoins des clients

● Assure le suivi administratif et commercial

● Maîtrise les traductions techniques et commerciales



Langues: Néerlandais (langue maternelle), français (courant), anglais (TOEIC : 950/990), allemand (bon niveau)



Informatique: Microsoft Office, applications SAP, BW, Genicat, Sphinx, Galileo, connaissances de base en HTML, Dreamweaver, Flash, Photoshop, Indesign et Illustrator





Mes compétences :

SAP

Tourisme

Supports de communication

Sphinx

Génicat

Étude de marché

Marketing

Internet

Microsoft Office