Marilena CANDIDO DELLA MORA

Présidente de la SAS CEFIR consulting, expert du crédit d’impôt recherche et conseil en financement de la Recherche et Développement et de l’Innovation des TPE et PME.



Ancien fonctionnaire des finances publiques j’ai exercé dans un service contentieux juridique et fiscal dans une direction à Paris. Pendant plus d’une dizaine d’années, j’ai procédé à l’expertise du traitement des dossiers de crédit d'impôt recherche, JEI, rescrit fiscal, frais de collections, crédit d’impôt métier d’art...



J’accompagne les entreprises effectuant des travaux de R&D qui souhaitent bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt Innovation (CII) en toute sécurité. J’assiste les entreprises lors du contrôle fiscal et j’assure le contentieux fiscal et juridique.





Mes compétences :

expertise fiscale et technique