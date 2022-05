Marilena YURMANI

Je m'appelle Marilena, je vis à Dakar, Sénégal.



Passionnée de marketing relationnel et de développement personnel, je souhaite partager des informations et de la formation gratuites et génériques avec toutes ceux et celles qui sont déterminés à réussir, quelque soit la société avec laquelle vous vous êtes associé.



Le Marketing Relationnel est une affaire de relations humaines, d'entraide, d'enseignement, d'entraînement et de mentoring. C'est un métier à part entière où la moindre compétence se partage sans condition.



Lors de ma première expérience en marketing relationnel, je n'ai pas obtenu les résultats espérés malgré mon investissement personnel, malgré mes efforts, malgré ma détermination. J'ai présenté mon affaire à plus de 200 personnes et j'ai épuisé ma liste de noms. Je me suis tournée vers internet pour trouver des solutions, et j'ai trouvé. Aujourd'hui je n'utilise plus la méthode de la liste de noms pour présenter mon opportunité à mes prospects.



Aujourd'hui, j'utilise une puissante méthode aux résultats spectaculaires pour me promouvoir. L'avantage je travaille chez moi et uniquement sur internet. Je ne parle qu'avec des personnes qui croient au marketing de réseau.



Je partage mon expérience, des astuces, quelques secrets et des vérités enfin révélées.



Vous qui êtes acteurs du marketing relationnel et de la vente directe, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.



http://HomeMarketing.WebsiteAboutMe.com





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Traduction