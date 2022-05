Marilène FAURE

Après avoir étudié quatre années à LISAA (une année préparatoire et trois années d’études supérieures),

j’ai eu l’opportunité de compléter ce cursus par un stage pratique dans l’agence SO-AN, architecture à Paris.

Au cours de cette formation, j’ai eu l’occasion de travailler sur différents projets au sein des magasins Zadig&Voltaire (en France et à l’étranger) et Minelli, mais aussi pour des habitats de particulier. J’ai pratiqué, de plus, un stage de six dans un bureau de tendance de mode et design. J’ai occupé le poste de chef de projet pour la création du Book Premium de tendance en Design Urbain et environnement. J’ai dû entreprendre de nombreuses recherches en images, matériaux, urbanisme et anthropologie, aller dans des salons (Bâtimat, Midest) ou conférences (Le Lieu du design et MatériO), ainsi qu’écrire les éditos et textes du Book. Depuis la fin de ce stage, j’ai effectué mon premier CDI dans l’agence O’DESIGN, de Véronique Laurent, prenant fin au bout de deux ans avec un licenciement éconimique. J’ai essentiellement travaillé dans le retail de luxe, Balenciaga, Jo Malone, Carlotti, Atelier de Courcelles, Bobby Brown et un showroom, Au Delà du Cuir, mais aussi pour Maison & Objet, où j’ai du effectué toute la signalétique et plusieurs espaces appartenant au salon ( My M&O, l’Espace Retail, la Galerie Photo et le Club VIP). Parallèlement, je travaillais à mon compte sur une réhabilitation d’un ancien garage pour créer un studio de mixage et création de son dans les domaines du cinéma, de la musique et de la publicité. Ainsi que deux chambres de bonne et deux appartements se situant à Paris et banlieue. J’ai effectué, récemment, de l’intérim dans le secteur du territaire, aménagement de bureau pour l’entreprise ANTARES Conseil, L’agence COLLIERS AOS et l’agence tétris.



Passionnée par la profession d’architecte et designer, tant pour leur aspect créatif, culturel que social, j’y vois une manière d’améliorer les conditions d’environnement et de vie au sein de l’espace privé et public tout en restant ludique. Motivée, curieuse, désireuse d’apprendre, je pense avoir en outre les qualités de rigueur et d’organisation, avec un brin de folie, requises pour votre agence.





Mes compétences :

Autocad

Adobe Photoshop

VectorWorks

Artlantis

Adobe Illustrator

Microsoft Excel

Adobe Indesign

3D Studio Max

Sketchup

Microsoft PowerPoint

IMovie

V-Ray

Première

Ilustrator