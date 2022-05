Marilia CHEMIN

Je suis une personne, ayant un bon relationnel et une aisance téléphonique.

En effet, enrichie à la fois par ma formation administrative et par mes expériences professionnelles, mon parcours m’a permis d’acquérir une maîtrise parfaite de l’outil informatique et un excellent sens de l’organisation me permettant de gérer sans difficulté de nombreuses tâches relatives à la gestion d’un service.

Je suis polyvalente et dynamique qui m’investit et aime le relationnel. Je possède également une écoute attentive même dans les périodes de suractivités.

La lecture de mon Curriculum Vitae vous permettra d'apprécier la valeur de ma candidature et l'entretien que vous voudrez bien m'accorder nous donnera l'opportunité de faire plus ample connaissance.



Mes compétences :

Microsoft office

Powerpoint

Taxi fac

Etis

MagicDraw

BAFA

Attestation de Formation aux Premiers Secours