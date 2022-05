Mariliz CODINA

Après avoir passé plus de huit années à exercer mon métier d'infirmière dans différents services, j’ai ressenti le besoin de changement professionnel et surtout d’entreprendre. J’ai saisi une opportunité qui s’offrait à moi. Je suis devenue co-fondatrice de l'agence Orkinéo qui reprends toutes les activités de l’entreprise individuelle Codina web (création et maintenance de site web, emarketing…).



Grâce à mon sens de l’organisation et de la gestion je prends en charge l’activité gestion commerciale de l’entreprise ainsi qu’une partie de la communication. De plus, j’ai la possibilité d’apporter une activité commerciale complémentaire : la photographie, qui depuis toujours me passionne et pour laquelle j’ai suivi une formation auprès de Célia COUDERT du studio Affinit shooting à Paris.