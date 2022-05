Marilou BERTRAND

Ayant une expérience de 4 ans dans la gestion de projet et le développement de produit, j'occupe actuellement le poste de Responsable Développement Produits pour les marques Dans Ma Culotte, Absorbette et les RDV Marie Noëlle au sein de la start up Marie Noëlle, à Caen.



Je suis diplomée du Master 2 Management des Opérations à l'IAE de Caen, que j'ai réalisé en apprentissage au sein de la société FIME (ex filiale du groupe Orange Business Services) en tant qu'assistante chargée de projets divers (qualité, marketing, dev produits, ...). J'ai ensuite intégré le Groupe Batteur / Laboratoires Gilbert en tant que Chargée de Projets Façonnage Cosmétique. J'assurais le développement de produits cosmétiques de bout en bout de la chaîne pour le compte d'autres clients.

Souhaitant approfondir cette chaîne de développement, et inclure la conception et la commercialisation des produits, et également découvrir l'aventure start up, je suis, depuis Janvier 2017, Responsable Développement Produits de la société Marie-Noëlle, pour les 3 marques de la société.



Mes compétences :

Gestion de projet

Assurance qualité

Qualité Opérationnelle

Relations Presse

Animation de réunions

Audit qualité

Communication événementielle

Conduite de projet qualité

ISO 9001 Standard

Amélioration continue

Animation de formations

Rédaction de contenus

Études marketing

Marketing stratégique

Microsoft Office

Reporting

Animation commerciale

Marketing relationnel

Planification

Appels d'offres

Gestion de la relation client

Formation

Études quantitatives

Étude de marché