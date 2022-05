Marilou BOULAY

Après avoir fait mes études et travaillé sur Paris, je viens d'arriver sur Nantes. Je suis à la recherche des pistes en intermittence pour travailler dans le théâtre ou en prestation. J'ai une expérience diverse mais n'ayant qu'un BTS Audiovisuel en poche, tout ce que j'ai appris du spectacle vivant je l'ai appris sur le terrain. J'ai surtout travaillé un tant que technicienne pour des prestations ou en théâtre. Et en tant que régisseuse pour du théâtre et un peu de concert. J'ai eu l’occasion de travailler avec des compagnie de théâtre pour faire des créations lumière. Je travail aussi le son et la vidéo en théâtre.



Je souhaite m'intégrer à la ville de Nantes. Je ne cherche pas un type de boulot en particulier, je suis ouverte à toute propositions, je souhaite surtout me faire un réseau pour pouvoir m'intégrer à cette ville.



En ce qui me concerne, je suis une personne qui apprend vite et très sociable. J'aime faire partie d'une équipe. Dans le boulot, je suis à l'écoute. Je n'hésite pas à faire savoir quand je ne suis pas à l'aise sur quelque chose mais je suis une personne très motivée. J'aime travaillé la lumière, et être actrice d'un projet quelque soit le poste occupé.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations!