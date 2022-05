Marilou BROQUAIRE

Actuellement en dernière année d'étude à l'INSEEC Business School de Bordeaux (membre de la conférence des Grandes Ecoles), je suis spécialisée en Marketing Opérationnel et tout particulièrement en Web-Marketing.



Je vous invite à découvrir mon parcours en détails au travers de mon e-CV : http://mariloubroquaire.weebly.com/



Après avoir mené à bien 3 années de Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles en filière Littéraire (lycée Camille Jullian, Bordeaux), spécialité Lettres Modernes, j'ai intégré l'INSEEC Business School de Bordeaux en 2011. Reconvertie dans le monde du commerce, je me tourne vers le Marketing qui me permet d'acquérir de nouvelles compétences, tout en investissant mes qualités littéraires. Dans quelques mois j'obtiendrai un diplôme de Master 2 en Marketing Opérationnel.



D'un point de vue professionnel, je souhaiterais travailler dans le Web-Marketing. J'ai commencé à me spécialiser dans ce domaine lors d'un stage de 6 mois mené dans la société de vente en ligne Maison Energy située à Mérignac. J'ai tenu le poste d'assistante web-marketing, mes principales missions consistaient à enrichir la base de donnée en respectant les techniques et les stratégies de SEO propre au site de vente en ligne, principalement par la rédaction de contenus enrichis, la tenue de blogs reliés à l'entreprise et le community management. J'ai aimé optimiser la présence de l'entreprise sur les moteurs de recherche et cela m'a permis de mettre à profit mes compétences rédactionnelles.



Je vais mener mon stage de fin d'étude au sein de l'entreprise de e-Marketing 2-30 MEDIA, située à Bordeaux dans laquelle je serais chef de projet e-Marketing.



Mes compétences :

Marketing

Rédaction

Rédaction web

Référencement

Référencement naturel

Web

Web marketing