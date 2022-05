Marilou COMMUNEAU

Etudiante en double diplôme à Manhattan College (New York) et à l'ECAM Lyon, je souhaiterais travailler dans le domaine du Green Building, et plus particulièrement dans la conception de bâtiments à énergie positive.





IT : Design, Fabrication : Ansys (Fluent), Solidworks, Pro Engineering, XCAP, AutoCAD

Automatisation: SoMachine (Schneider Electric)

Programmes de développement: Eclipse (Java Writing Environment), Mapple, UML

Pack Office







Compétences personnelles :

Capacité d’écoute, d’analyse et de déduction

Analyse des environnements pour situer les projets à mener

Esprit d’équipe et de coopération

Facilité à communiquer et aisance d’expression

Esprit d’initiative et d’entreprise







Anglais : lu, parlé, écrit



Allemand : lu, écrit



Italien : lu, parlé



Mes compétences :

Energie

Esprit d'équipe

Motivée