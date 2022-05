Tony RAMIREZ

Depuis peu titulaire d'un double diplôme d'ingénieur, j'évolue actuellement au sein de HERA ENTREPRISE en tant qu'ingénieur méthodes et assistant chargé d'affaires CVC.



Mes spécialisations sont dans le management de l'énergie, l'étude et la conception de bâtiments propres ainsi qu'en management.



N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations, je me ferai un plaisir de vous répondre.





Contact: tramirez01@manhattan.edu



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client

Project Management Office

Chargé d'affaires

Gestion de projet