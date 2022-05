Marilyn AUBERGER

J'ai acquis une réelle expérience en gestion administrative et juridique et obtenu ma carte professionnelle « Gestion immobilière » à la fin de mes études en BTS Profession Immobilière. Je me suis également intéressée à la partie construction immobilière et j'ai obtenu une licence Professionnelle Droit et Technique de Montage d’Opération et de Construction. Ma formation à l’université de Nîmes, m’a permis d'acquérir des connaissances sur les différentes législations en matière d’assurance et de droit de la construction et de me familiariser avec les termes techniques du bâtiment.



J’ai par la suite exercé en tant que principale de gestion locative pendant 18 mois avec la responsabilité d'un portefeuille de 750 lots, ce qui a nécessité un grand sens de l'organisation, et en tant que gestionnaire de copropriété pendant la même durée. Je suis tout à fait apte à exécuter avec professionnalisme les missions qui s’y rapportent tant au niveau administratif (gestion des contrats – gestion des bons de commande – convocation d’assemblée générale - compte rendu d’assemblée générale), qu’au niveau technique (exécution des travaux – suivi des travaux – déclarations de sinistres – expertises sinistres – tenue d’une assemblée générale et d’un conseil syndical).

Ma dernière expérience professionnelle au sein d’un office HLM m’a également permis de développer une excellente orientation client et un grand sens du contact ce qui m'a aidé à gérer certains conflits et traiter des réclamations.



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Urbanisme

Montage du dossier de gestion

Visites

Suivi de travaux

Droit immobilier

Signature des baux et annexes

Suivi de chantier

Assurance

Prise de mandat de gestion et de location

Technique de construction

Gestion de projet

Publication des biens sur internet

Droit des travaux

Traitement des préavis

Rédaction des baux et annexes

Etats des lieux d'entrée et de sortie

DAO

Suivi administratif de recouvrement des loyers

Photofiltre

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Tethrawin

Montage du dossier avec le candidat