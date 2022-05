Marilyn BALI

Marilyn possède plusieurs années d’expérience dans le milieu corporatif où elle a su mettre à profit sa fibre entrepreneuriale.



Elle a acquis des études universitaires pluridisciplinaires notamment en Administration des affaires en Arts visuels et en Animation et recherche culturelle.



Marilyn a principalement fait son évolution dans le domaine des communications et dans l’organisation d’événements. Polyglotte et ayant un grand souci du détail elle a occupé les postes d’adjointe administrative et adjointe de direction. Elle est spécialement reconnue pour sa capacité organisationelle orienté vers l'action, et sa personalité communicatrice.



Depuis 2009 elle a été membre active sur deux Conseils d’administration, ceux qui soutiennent les femmes et les enfants en souffrance et en difficulté.



Nominée en 2015 pour le concours Arista, catégorie travailleur autonome; présenté par la Jeune Chambre des Commerce Metropolitaine et Groupe BMO



Mes compétences :

Fashion

Fashion show

Team building