BONJOUR , JE RECHERCHE UN POSTE 35H ET PLUS DE TELEPROSPRECTRICE OU TELECONSEILLERE OU CONSEILLERE COMMERCIALE SUR SAINTES ,PONS ROYAN ET ALENTOURS.

JE SUIS DYNAMIQUE ET TRES MOTIVEE.

MERCI POUR VOS OFFRES



Mes compétences :

Food & Drink Retail

Dynamique

MOTIVEE

SERIEUSE