Alain BRUN

Mes motivations et mes domaines de compétences sont dans un environnement d’informatique de production, principalement orientés autour de la gestion :

- des projets techniques et/ou fonctionnels avec un management direct, transverse et par influence.

- de la qualité de service,

- de la performance économique,

- de la productivité,

- des prestations, des fournisseurs et des contrats informatiques.

- de la gestion de la finance (spécialisé en environnement informatique)



+ Double compétence en informatique et en finance

+ Anglais courant

+ ITIL v3 et eSCM



Mes compétences :

Achat

Activity Based Costing

costing

DSI

E-SCM

eSCM

Finance

Informatique

Internet

IT Manager

ITIL

ITSM

ITSMF

Manager

Prix

Référencement

Responsable informatique

Webmaster