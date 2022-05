Marilyn CASABURO

J'ai commencer à travailler dans la restauration à 16ans en tant que plongeur.

ensuite j'ai été femme de chambre et lingère.quelque temps après je suis passer au service des petit déjeuners qui ma conduit tout naturellement au service à table.

après etres passer par tout c'est service je suis repartie en plonge pour me rapprocher de la cuisine.tout les chef que j'ai rencontré au fil de mes emploie on bien voulu m'apprendre le métier de cuisinier.plus les années passai plus je prenais de l'assurance se qui ma permis d'occuper différent poste au sein des cuisine.

quand je me suis sentie suffisament sure de mes capacités j'ai postulé pour un emploie de chef de cuisine.

c'est comme sa que j'ai débuté une carrière de chef de cuisine.

je suis entièrement autodidacte et je continue encore au jour d'aujourd'hui à consulter tout se qui concerne la cuisine,les nouveautés comme la cuisine plus encienne.