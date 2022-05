Marilyn CAT

Je travaille actuellement en tant qu' assistante métier international au sein des Laboratoires Arkopharma dans l'entreprise, depuis févirer 2011. Je gère une zone de pays : Roumanie, Moldavie, Rep. Tchèque, UK, Irlande etc.... et suis en charge également de la coordination de la création des étiquetages et conditionnement en langues étrangères.



Competences:

-export : relations clients, documentation export (EUR1, certificats d'origine, lettres de credit)

-langues: anglais (bilingue, et allemand (très bon niveau, )

-commerce international: business, negociation, marketing international…





Mes compétences :

Administration des ventes

Logistique

Assistanat de direction

Assistanat commercial