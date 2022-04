Catherine LENEUF

Pour une société-mère de taille moyenne (31 salariés) je gère le quotidien: approvisionnement des fournitures et consommables, choix (rationnel) de certains de nos fournisseurs. J'ai en charge la gestion des appels téléphoniques, l'accueil des visiteurs, la maintenance d'un intranet et de ses supports de communication, essentiels au sein d'un groupe élargi à dimension internationale et employant plus de 100 personnes en Europe et aux USA.

Convaincue que la santé d'une société repose pour une part non négligeable sur la qualité de sa communication, tant externe qu'interne, j'essaie, au quotidien, de la valoriser dans l'exercice de mes responsabilités.

Avec une expérience de plus de 12 ans dans la même société, au sein de différents départements, je prétend être sensibilisée :

au rôle primordial de ce qu'on appelle "l'assurance qualité": système documentaire (procédures, process,...), contrôle qualité, audits, sont essentiels à tous les niveaux, et sont les garants d'une image saine et fiable du groupe, ainsi que d'un fonctionnement rationalisé.

à l'importance du facteur humain dans une structure, et du bien être de tous ses salariés pour une bonne performance et une meilleure créativité





Mes compétences :

Anglais

Bonnes pratiques

Bonnes pratiques cliniques

Bonnes Pratiques de Fabrication

Curiosité

Curiosité intellectuelle

Diplomatie

Discrétion

Italien

Langues

Langues étrangères

Rigueur