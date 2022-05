Marilyn COMTE

Bienvenue sur mon profil !



Je conduis des projets autour de la responsabilité sociale de l'entreprise. J'ai dirigé pendant 6 ans des projets autour du développement durable au sein d'un réseau d'entreprises. J'ai développé une expertise et mis en oeuvre concrètement des compétences dans les champs d'intervention suivants :



-- > Animation de réflexions collectives, sensibilisation, formation, conseil, conduite du changement autour du développement durable

-- > Expertise référentiels de la Responsabilité Sociale d'Entreprise (ISO 26000, GRI, Grenelle...) et approche concrète des pratiques d’entreprises.

-- > Développement et animation de partenariats stratégiques auprès d'acteurs publics et privés,

-- > Fundraising : Stratégie de recherche et collecte de fonds auprès d'acteurs publics et privés, mécénat, sponsoring, appels à projets.

-- > Gestion et management de projets : planification, mobilisation d'équipes, mise en oeuvre et suivi des objectifs, reporting, gestion de budget.

-- > Actions de communication, organisation et animation d'évènements d'envergure.



Enthousiaste et positive, créative et rigoureuse, mes qualités et mes valeurs s'expriment le mieux dans des contextes dynamiques et innovants au sein desquels mes capacités d'adaptation et d'analyse de la situation sont appréciées.



Je crois que ce ne sont ni la perfection, ni les projets trop verts (pour être vrais) qu'attendent aujourd'hui les citoyens, clients, consommateurs, mais le respect de principes de transparence, d'honnêteté, d'écoute des parties prenantes, de précaution et de responsabilité. C'est précisément dans la mise en oeuvre concrète de ces engagements au sein d’entreprises réalistes que s'anime ma motivation à développer des projets autour du développement durable.



Mobile en France ou à l'international, je suis disponible.





Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

RSE

Développement durable

Recrutement

Management

Gestion de projet

Diversité