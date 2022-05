Marilyn DALLERY

Bonjour,



Je travaille depuis 2006 dans un cabinet d'Ingénierie.



Plusieurs cordes à mon arc :



Actuellement assistante du Directeur Technique : Gestion de tous ces dossiers à tous les niveaux, de la réception des e-mails, rédaction et frappe de tous les documents, relation avec les clients,...., jusqu'au classement et archivage des dossiers.



Secrétariat technique :

Appel d'offre - Documents techniques : CCTP - CCAP - DPGF - rédaction des rapports ACT, CR, rédaction et suivi des OS, contrat de sous-traitance, devis, rédaction PV de réception, etc...



Aspect comptable : Logiciel COALA - Enregistrement de toutes les opérations comptables : factures clients, factures fournisseurs, banque, frais, rapprochement bancaire, balance, grand livre.

Établissement et suivi des factures.

Suivi des factures fournisseurs.

Gestion d'un portefeuille sur OSEO (cessions des factures, des marchés uniques, suivi des règlements, des avoirs, ...).



Aspect classique du secrétariat : Rédaction, frappe de tous documents, réception et distribution du courrier, relation téléphonique : recevoir, orienter et transmettre les appels.

Gestion de tous les contrats particuliers : Mutuelle, prévoyance, retraite, etc...

Gestion des congés - arrêt maladie - visite médicale, etc...

Gestion des fournitures de bureau

Gestion de l'imprimante (gestion des consommables, pannes et recherche de nouveau contrat de location moins cher, etc...)



Mes compétences :

Appel d'offre

Assistante de Direction

Bâtiment

Comptabilité

Ingénierie

Ingénierie bâtiment