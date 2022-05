Marilyn DIOMANDE

Titulaire d'un Master 2 droit des espaces et des activités maritimes,j'ai déjà obtenu une maîtrise en droit privé des affaires. Je recherche un premier emploi idéalement, dans le domaine du transport maritime, du droit de la mer, des assurances, ou dans celui de la gestion portuaire.



En effet, grâce à ma formation et à mes différents stages, J'ai pu acquérir des compétences et connaissances variées des matières telles que: le droit des affaires, le droit du transport maritime, le droit social des gens de mer, le droit des pollutions, le droit portuaire, le droit de la mer et le droit des assurances maritimes. Je pense, grâce à ces connaissances et à ma capacité d'adaptation et d'apprentissage, pouvoir apporter une certaine polyvalence, à l'entreprise qui m’accueillera.



En outre, je suis très motivée, organisée, dynamique, sérieuse et disponible, j'espère avoir l'occasion de mettre toutes ces qualités et compétences au service d'une structure maritime, publique ou privée, auprès de laquelle je sais pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et une expérience professionnelle déterminante.



